Rifiuti Roma: Valeriani, piano in Consiglio regionale entro estate

- "Per il Piano rifiuti noi siamo esattamente in linea con i tempi: entro l'estate il Consiglio avrà a disposizione il Piano rifiuti per la sua approvazione". Lo ha detto l'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, durante la seduta odierna del consiglio regionale del Lazio. "Il Piano non ha la facoltà di risolvere il problema della raccolta, dello spazzamento, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti - ha aggiunto l'assessore - ma ha il compito di individuare il fabbisogno degli impianti e uno scenario di insieme per indirizzare il ciclo dei rifiuti. Voglio ricordare - ha concluso - poi che il compito di realizzare gli impianti e gestire il tema rifiuti è dei Comuni, gli impianti sono realizzati dai Comuni e non dalle Regioni".(xcol2)