Roma: Valeriani, su rifiuti in via Ave Ninchi competenza Campidoglio

- “Per quanto riguarda i siti come via Ave Ninchi nel III Municipio, non si tratta di aree di trasferenza, dove c'è il deposito a terra, ma di trasbordo. E' una competenza esclusiva comunale, non c'è alcun tipo di competenza regionale". Lo ha detto l'assessore regionale del Lazio ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, rispondendo a una interrogazione sul tema rifiuti a Roma, durante la seduta odierna del Consiglio. "Se il Comune ha fatto queste scelte ci saranno motivazioni, ma a noi sono ignote, perché - ha concluso - manca un assessore".(Rer)