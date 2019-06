Municipio Roma XII: Mussolini (civica con Giorgia), allarme manutenzione per otto scuole del territorio

- "Nel Municipio XII sono otto i plessi scolastici in pessime condizioni a causa di gravi carenze manutentive. E’ indispensabile e urgente monitorarli al più presto e intervenire su questi edifici per sanare la situazione: è questo l’unico modo per evitare che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, le famiglie si trovino nel caos e i bambini vengano trasferiti in edifici scolastici diversi da quelli che fino a qualche giorno fa hanno avuto modo di frequentare". Così, in una nota, Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale. "L’assenza di una adeguata manutenzione - aggiunge - ha già fatto rischiare la tragedia nell’aprile scorso, quando è crollato il soffitto della scuola materna dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack a Monteverde Nuovo. Da quando è emerso nei giorni scorsi per mettere in sicurezza quest’edificio, che al momento è in uno stato disastroso, ci vorranno tra i quindici e i diciotto mesi. Un disagio non da poco per quasi 700 bambini e per le loro famiglie, costretti ancora una volta a pagare colpe non proprie e a fronteggiare un’emergenza creata dall’incapacità di chi governa questa città".(Com)