Bulgaria: presidente Radeev apre tavola rotonda a Sofia su prossima nomina procuratore generale

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha aperto oggi a Sofia una tavola rotonda per discutere i criteri e le aspettative circa le prossime elezioni di un nuovo procuratore generale. Secondo quanto riferito dai media nazionale, il capo di Stato bulgaro ha sottolineato che è importante che il nuovo procuratore generale abbia un alto livello di fiducia pubblica all'inizio del suo mandato, ed è per questo che è essenziale che la procedura della sua elezione sia trasparente e che segua criteri chiari in conformità con la legge. La tavola rotonda, alla quale sono state invitate le Ong le cui attività sono connesse con il sistema giuridico e con le organizzazioni professionali legali, giunge dopo una serie di discussioni che il presidente ha già tenuto in materia con rappresentanti del potere esecutivo e della magistratura. Il mandato dell'attuale procuratore generale scade nel gennaio 2020.(Bus)