Libia: Urso (Fdl), “Italia si muova in Europa per chiedere blocco navale"

- L'Italia dovrebbe esercitare pressioni in Europa per attuare un “blocco navale” al largo della Libia. Lo ha detto oggi Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia (Fdl) e vicepresidente Copasir, al convegno "La guerra civile in Libia, il blocco navale e la difesa dei confini di fronte al pericolo di una ripresa degli sbarchi". “L'Italia rischia di essere esclusa dalla Libia con gli errori che ha commesso. Di blocco navale si era già parlato al Consiglio informale dell'Unione europea di Malta nel febbraio del 2017. L'Italia di allora ostruì quella che era una proposta dell'Ue”, ha detto Urso. Lo scontro a Tripoli tra le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e gli uomini del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj, secondo il senatore di Fdl, fa parte di una più ampia guerra per procura tra paesi sunniti (Qatar e Turchia dalla parte di Sarraj, Emirati Arabi Uniti ed Egitto a sostegno di Haftar) che rischia di trasformare la Libia in una nuova Siria. “Chi vince questo conflitto può minacciare di lanciare una bomba demografica contro l'Unione europea, come avvenuto in Siria e in Turchia”, ha aggiunto il senatore di Fdl. Secondo Urso, il blocco navale è una proposta che torna in campo oggi più del febbraio 2017; una proposta che potrebbe essere messa in atto sbloccando la terza di fase dell'operazione EuNavForMed – Sophia, che prevede lo smaltimento delle navi e delle relative attrezzature, preferibilmente prima dell'uso, e di fermare i trafficanti e contrabbandieri. “Se l'Ue ha proposto il blocco navale nel febbraio 2017, significa che si può fare . Se (Romano) Prodi l'ha realizzato in Albania, si può fare. L'Italia si muova in Europa per chiedere di realizzare insieme il blocco navale in Libia”, ha concluso Urso. (Asc)