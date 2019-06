Roma: in due mesi continue minacce di morte ed episodi violenza a danni 51enne, arrestato stalker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, dopo l’ennesimo episodio violento, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 50enne romeno, con precedenti, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una connazionale di 51 anni, di cui si era invaghito. L’uomo era diventato l’incubo della donna che, negli ultimi mesi, aveva dovuto subire episodi di violenza e di minacce di morte, denunciati lo scorso 9 giugno. Anche ieri, in tarda serata, lo stalker si è presentato alla porta di casa della vittima, in via Val di Non, in zona Prati Fiscali, e ha iniziato a colpirla violentemente per farsi aprire, proferendo di nuovo pesanti ed insistenti minacce di morte. Allertati sia dalla vittima che da alcuni abitanti di zona, i carabinieri sono immediatamente intervenuti, trovando l’uomo che, ancora in stato di forte agitazione, colpiva con calci la porta d’ingresso. Alla vista dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, il 50enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Ammanettato, è stato poi portato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in carcere a Regina Coeli. (Rer)