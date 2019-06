Ucraina: governatore Nbu, necessario discutere entro fine 2019 nuovo accordo con Fmi

- I negoziati fra l’Ucraina e il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo programma di sostegno dovrebbero essere lanciati entro la fine del 2019. Lo ha affermato il governatore della Banca nazionale d’Ucraina (Nbu), Yakiv Smolii, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Smolii ha tenuto una riunione con il suo vice Oleh Churiy e con il capo economista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Sergei Guriev. “Nel corso dell’incontro, Smolii ha messo in evidenza la consistenza della politica monetaria della Banca nazionale, con l’obiettivo di abbassare il tasso di inflazione fino al 5 per cento nel 2020. Il governatore ha inoltre sottolineato la necessità per l’Ucraina di continuare a rispettare gli obblighi assunti nel contesto del programma con l’Fmi e di iniziare i negoziati per un nuovo accordo prima della fine dell’anno”, si legge in una nota dell’Nbu. (segue) (Res)