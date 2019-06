Ucraina: governatore Nbu, necessario discutere entro fine 2019 nuovo accordo con Fmi (2)

- I partecipanti alla riunione hanno osservato le prospettive relative al pagamento degli interessi del debito estero ucraino, la preparazione dell’ingresso delle organizzazioni finanziarie internazionali nel capitale delle banche di proprietà statale e la potenziale partecipazione della Bers in tale processo, oltre allo sviluppo di sistemi di pagamento elettronico. Smolii ha ricordato come la Banca nazionale ucraina intenda sviluppare e adottare entro la fine del 2019 una nuova strategia di riforma del settore finanziario ucraino per il 2020-2025, che è già stata predisposta. (Res)