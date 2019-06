Roma: Salvini, se i rifiuti fossero tolti dalle strade non ci sarebbero gabbiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se "i rifiuti fossero tolti dalle strade, non rimanessero lì a marcire, non ci sarebbero i gabbiani, questi esseri di dimensioni giganteschi, irritati. A me piacciono pure in spiaggia, ma qui sono un pochino più aggressivi": così, a proposito della situazione dell'immondizia a Roma, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal tetto del dicastero del Viminale. (Rin)