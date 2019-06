Salute: oggi al Gemelli di Roma incontro su osteoporosi in menopausa, come prevenirla e trattarla

- Prevenire e trattare l'osteoporosi in menopausa: è questo il tema del corso avanzato che si terrà oggi, mercoledì 12 giugno presso il Gemelli Trainning Center al II piano, ala B, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, dalle 9 alle 18.00. Ospite d'onore, Michael Gnant del Medical University of Austria, Vienna che illustrerà i risultati di un recente studio sull'utilizzo del farmaco biotecnologico Denosumab per il trattamento dell'osteoporosi nelle pazienti con tumore della mammella in trattamento adiuvante che ha dimostrato non solo l'efficacia per la cura e la prevenzione dell'osteoporosi ma anche la capacita' di ridurre l'incidenza di recidive della malattia. Il corso, si articolerà in 4 sessioni e focalizzerà le migliori strategie di prevenzione ma anche i migliori approcci terapeutici soprattutto per l'osteoporosi nelle pazienti oncologiche. Si evidenzieranno le terapie e le supplementazioni di supporto e i consigli per le abitudini che possono migliorare la qualità della vita di queste pazienti. Un'intera sessione sarà poi dedicata ad illustrare le ultime linee guida sulla diagnosi e gli approcci terapeutici per prevenire e trattare in prima istanza l'osteoporosi. "E' importante – anticipa Paola Villa, Dirigente Medico dell'Uoc di Ginecologia, Responsabile dell'ambulatorio di menopausa e osteoporosi, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Responsabile Scientifico del corso - inquadrare dal punto di vista diagnostico e terapeutico le patologie del metabolismo osseo nel periodo peri e postmenopausale per instaurare una corretta supplementazione vitaminica e proporre i cambiamenti di stile di vita necessari a prevenire la osteoporosi senile. Particolarmente importante in questo periodo – continua Villa - è analizzare i fattori di rischio, ormai standardizzati in algoritmi che consentono il calcolo del rischio di frattura e riconoscere e trattare le pazienti più a rischio, come le pazienti oncologiche, che possono andare incontro ad osteoporosi secondarie". (segue) (Com)