Senegal: atteso il 24 e 25 giugno a Dakar forum regionale su Area libero commercio africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Area di libero scambio continentale africana (Cfta) è un progetto di mercato unico promosso dall’Unione africana che mira ad unire i 55 paesi membri (i 54 stati africani più l’auto-proclamata Repubblica democratica araba dei Sahrawi) eliminando progressivamente, di qui al 2022, i dazi doganali ed altre barriere tariffarie interne. L’entrata in vigore dell'accordo, sottoscritto il 21 marzo 2018 a Kigali da 44 paesi, è stata possibile grazie alla ratifica da parte del parlamento del Gambia, avvenuta il 3 aprile scorso, consentendo così di raggiungere la soglia minima richiesta di 22 ratifiche, vale a dire la metà dei firmatari. Si tratta di un accordo storico, che istituisce la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Omc) e che coinvolgerà 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato a 2.500 miliardi di dollari. (segue) (Res)