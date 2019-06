Senegal: atteso il 24 e 25 giugno a Dakar forum regionale su Area libero commercio africana (4)

- Fra gli aspetti che ancora rimangono da definire ci sono le merci e i prodotti che saranno oggetto della liberalizzazione; il paese che sarà designato per ospitare il futuro segretariato (i candidati sono Egitto, Ghana, Kenya, Etiopia, Senegal ed Eswatini); i paesi che aderiranno al Protocollo per la libera circolazione delle persone (al momento 30). Su quest’ultimo aspetto si era espresso a Kigali il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat. “È insopportabile che i nostri giovani, questo motore di trasformazione e sviluppo, continuino a gettarsi su mezzi mortali attraverso mari e deserti, per mancanza di progetti futuri e di speranza. La nostra speranza è che l'Africa come blocco diventerà un importante partner nel commercio mondiale”, ha dichiarato Faki, per il quale non esiste progetto “più portatore di integrazione” della Cfta. Un’opportunità economica che va di pari passo con la necessità per il continente di crescere “in modo armonico”, anche per arrestare le crescenti migrazioni dei suoi abitanti. (Res)