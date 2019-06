Libia: oltre 93 mila sfollati per gli scontri vicino Tripoli

- E’ di 93.935 sfollati l’ultimo bilancio fornito dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) sulla crisi in Libia, a oltre due mesi dallo scoppio degli scontri intorno alla capitale libica Tripoli iniziati fra il 3 aprile e il 4 aprile. Secondo il meccanismo Displacement Tracking Matrix (Dtm) dell'Oim dall’inizio degli scontri almeno 18.785 famiglie (circa 93.925 individui) sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa del proseguimento degli scontri e degli attacchi aerei nelle ultime due settimane nelle aree di Qasr Ben Gashir, Khallat al Furjan, Al Hira, Swani, Ain Zara, Al Aziziya e a sud di Tajoura. La maggior parte delle famiglie di sfollati si trova in alloggi privati, oltre 3.900 sfollati sono attualmente ospitati in rifugi collettivi. In base a una statistica condotta su un campione di 1.100 famiglie si evince che il 51 per cento degli sfollati è di genere femminile, mentre il 49 per cento maschile. (Lit)