Emilia Romagna: al via la campagna di prevenzione “Zanzara e altri insetti, impara a difenderti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prevenzione è fondamentale e l’attenzione e l’impegno dei singoli cittadini possono fare la differenza". Lo ha dichiarato l’assessore regionale dell'Emilia Romagna alle Politiche per la salute, Sergio Venturi commentando la prossima partenza della campagna di comunicazione della Regione “Zanzara e altri insetti, impara a difenderti”, messaggio scelto per il 2019, a cui si affiancherà l’invito “Conosci, previeni, proteggi”. "In Emilia Romagna - ha proseguito Venturi - Regione, comuni e Aziende sanitarie sono da mesi al lavoro e quest’anno abbiamo deciso di far partire con un mese d’anticipo il Piano contro le arbovirosi, che abbiamo anche rafforzato e finanziato attraverso risorse regionali aggiuntive; ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Gli interventi di disinfestazione condotti dai Comuni, infatti, anche se molto accurati riguardano solo le aree pubbliche, quindi è importante adottare in casa propria comportamenti corretti, sia per evitare il diffondersi degli insetti sia per proteggersi. È un tema di salute pubblica - ha concluso l’assessore - per cui è necessario il contributo dell'intera comunità, anche del mondo dell’informazione”. Non solo la zanzara tigre, infatti, rappresenta un rischio in quanto in grado di trasmettere virus quali Chiukungunya, Dengue o Zika, ma anche quella comune, del genere Culex, può diffondere malattie come West Nile, mentre i pappataci sono vettori del parassita della Leishmaniosi. A disposizione dei cittadini ci sarà il materiale cartaceo e multimediale messo a punto dal Servizio sanitario regionale: tre pieghevoli “Proteggi”, “Previeni”, “Consigli per chi viaggia”, una locandina, un opuscolo multilingue, tradotto in inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo e cinese , e un video informativo. Una specifica campagna viaggerà anche sulla pagina Facebook della Regione e proseguirà fino a settembre.(Ren)