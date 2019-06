India: capo governo Orissa Patnaik incontra premier Modi, focus su status speciale

- Naveen Patnaik, capo del governo statale dell’Orissa, è stato ricevuto ieri a Nuova Delhi dal primo ministro dell’India, Narendra Modi. Si è trattato del primo colloquio dopo le recenti elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato e della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale. Patnaik ha suggerito che la vulnerabilità alle calamità naturali costituisca un indicatore per l’inclusione di uno Stato in una categoria speciale. L’Orissa è stato colpito a maggio dalla tempesta ciclonica Fani, che ha provocato 64 vittime e danneggiato più di 500 mila case. L’esecutivo statale ha annunciato aiuti per 6,5 miliardi di rupie (poco meno di 82,8 milioni di euro) per l’agricoltura; sei miliardi di rupie (circa 76,4 milioni di euro) per la pesca e l’allevamento; un miliardo di rupie (12,73 milioni di euro) per l’artigianato e due miliardi di rupie (25,47 milioni di euro) per la distribuzione. (segue) (Inn)