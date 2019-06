Ue-Nord Macedonia: Tusk a presidente Pendarovski, non tutti Stati membri pronti ad apertura negoziati

- La Macedonia del Nord ha fatto tutto ciò che ci si aspettava, ma non tutti gli Stati membri sono pronti a prendere la decisione sull'apertura dei negoziati nei prossimi giorni. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, nel suo punto stampa dopo l'incontro di oggi a Bruxelles con il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski. "Sia le recenti elezioni che il tuo viaggio a Bruxelles sono altamente simboliche e fonte di speranza per il tuo paese e la tua regione. Primo, la tua indiscussa vittoria elettorale mostra la nuova fiducia tra i cittadini e le forze politiche nel processo democratico e crea una solida base per la stabilità istituzionale. In secondo luogo, le elezioni hanno confermato l'orientamento euro-atlantico del vostro paese", ha detto Tusk. (segue) (Beb)