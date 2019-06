Argentina: presidenziali, mercati celebrano candidatura Macri-Pichetto

- I mercati finanziari hanno reagito con euforia alla decisione del presidente argentino Mauricio Macri di nominare il peronista Miguel Angel Pichetto come candidato a vice nelle prossime elezioni presidenziali di ottobre. L'indice di Buenos Aires (S&P Merval) ha registrato fatto registrare un più 5 per cento ottenendo un nuovo record, mentre i titoli delle compagnie argentine quotate a Wall Street sono saliti in alcuni casi fino a un più 18 per cento. Parallelamente anche lo spread misurato in relazione con i titoli del Tesoro statunitense ha registrato un forte calo del 3 per cento. Lo stesso Pichetto, che lo scorso aprile aveva effettuato un "road show" personale a New York presso tutti i principali fondi di investimento, ha dichiarato ieri in conferenza stampa che "la decisione del presidente è stata letta correttamente dai mercati". "I mercati funzionano con regole chiare che non dipendono dal volontarismo politico, i mercati leggono la politica e raccolgono i messaggi", ha aggiunto. (segue) (Abu)