Argentina: presidenziali, mercati celebrano candidatura Macri-Pichetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea i pareri di alcuni analisti finanziari. "Quando Macri ha fatto l'annuncio sono iniziati gli acquisti da fondi di investimento esteri e sono schizzati i titoli delle banche, dell'energia e i titoli in dollari", ha dichiarato Rafael di Giorno, di Proficio Investement. "Gli operatori internazionali da una parte hanno visto confermata al 100 per cento la candidatura di Macri, e dall'altra hanno approvato un ticket allargato al peronismo", ha aggiunto Di Giorno. "Pichetto ha fatto scoppiare la borsa" ha confermato d'altra parte al quotidiano "Ambito Financiero", l'analista di mercati, Eduardo Fernandez, secondo il quale "era da settembre del 2018 che non si registrava un volume di scambi come quello di ieri". Secondo l'economista Gustavo Ber "la prima reazione dei mercati è stata positiva" dato che il ticket Macri-Pichetto è considerato come "una formula più ampia e pragmatica". (segue) (Abu)