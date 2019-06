Argentina: presidenziali, mercati celebrano candidatura Macri-Pichetto (4)

- La corsa per le elezioni presidenziali ha registrato in questo modo un brusco cambio di passo. Il presidente Macri, sin qui dato in rincorsa sul ticket "peronista" voluto dall'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, ha spiazzato tutti pescando il candidato a vice in un territorio potenzialmente parte dell'opposizione. Pichetto è stato lo storico capogruppo dei peronisti durante i governi di Nestor e Cristina Kirchner trasformatosi poi negli ultimi mesi in una sponda esterna a favore dell'azione di governo. La mossa del presidente rimescola dunque le carte in una tavola, quella della politica argentina, sempre difficile da incastrare in schemi fissi. La scelta di Pichetto arriva proprio mentre Cristina - candidata vice nel duo guidato da un uomo di fiducia della famiglia, Alberto Fernandez - stringe per un accordo con Sergio Massa, altro elemento forte del peronismo. (segue) (Abu)