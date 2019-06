Argentina: presidenziali, mercati celebrano candidatura Macri-Pichetto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea della "ex presidenta" era quella di compattare tutto il fronte contrario alle politiche liberali dell'imprenditore Macri, figlio di italiani e presidente di successo del club calcistico Boca Juniors. Uno schema che aveva funzionato in molti dei turni elettorali consumati nel 2019, amministrative vinte una sola volta dalla coalizione di governo "Cambiemos". "Macri aveva bisogno di dare una sorpresa alla politica", e "aveva bisogno di togliere valore alla imminente decisione di Sergio Massa di accordarsi con Cristina", scrive in un editoriale il quotidiano "La Nacion". Il riferimento è all'accordo che si prevede verrà ufficializzato oggi tra il kirchnerismo e il leader del "Frente renovador", un'alleanza che prefigura un ulteriore compattamento del fronte peronista oltre a quello già rappresentato dalla stessa scelta della candidatura di Alberto Fernandez alla presidenza. (segue) (Abu)