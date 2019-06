Argentina: presidenziali, mercati celebrano candidatura Macri-Pichetto (6)

- Pichetto, si legge su "La Nacion", "è un esponente indiscutibile del peronismo, con eccellenti relazioni con i governatori peronisti", ha "uno sguardo ortodosso dell'economia, della politica e dello stato oltre alla plasticità tipica del peronismo per avvertire i cambi nel mondo e nella società". "La sua distanza da Cristina Kirchner non è solo politica ed economica, ma anche storica. Pichetto crede che Cristina sia rimasta in una Argentina che fu, quella degli anni 70, e in un mondo che non esiste più, salvo che nelle versioni più stravaganti come quelle di Venezuela o Cuba". La decisione del presidente Macri ha ricevuto anche l'importante appoggio del Partito Radicale (Pr) che integra la coalizione Cambiemos. Ernesto Sanz, uno degli esponenti principali dello storico partito dell'ex presidente Raul Alfonsin, ha dichiarato che l'incorporazione di Pichetto apporta "garanzie di governabilità". (Abu)