Alitalia: Toninelli, nuova proroga? Non so, ma se ci fosse non sarebbe un problema

- "Si va verso un proroga delle offerte per Alitalia? Non lo so, ma laddove ci fosse non è assolutamente un problema. I dossier vanno ben gestiti con i tempi giusti. L'importante è avere l'approccio giusto nel volerli gestire. Noi lo stiamo avendo mettendo al centro il rinnovo e il rilancio di vettore nazionale come Alitalia spolpato in tanti decenni dai fenomeni della politica". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a margine della conferenza di presentazione delle novità per i treni Intercity presentate da Trenitalia. "Questo stiamo facendo ma non parlo certamente di quello che stiamo facendo. Parlo quando avranno finito", la chiosa del ministro.(Rin)