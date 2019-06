Regno Unito-Nepal: premier nepalese Oli incontra omologa britannica May e principe Harry (2)

- Per Oli e Harry è stato il secondo incontro: i due si erano già incontrati nel marzo del 2016, durante la visita ufficiale in Nepal dell’esponente della casa reale britannica. In quell’occasione, Harry visitò vari siti colpiti dal terremoto del 2015, incontrò una squadra di volontari del Team Rubicon, partecipò alla Festa dei colori indù e fu ospite di un’unità dei Ghurka a Pokhara. Il duca del Sussex ha ricordato quel viaggio sul suo profilo Instagram, scrivendo di avere “un legame particolarmente stretto con i Ghurka, avendo prestato servizio nel primo battaglione in Afghanistan nel 2007/2008” e pubblicando una fotografia che lo ritrae bambino con uno di quei soldati. Harry, inoltre, ha ricordato il contributo fornito dai militari nepalesi nelle missioni in Kosovo, Bosnia, Timor Est, Sierra Leone, Costa d’Avorio, Kenya, Australia e Iraq. (segue) (Inn)