Polonia-Usa: ministro Difesa Blaszczak fiducioso su visita presidente Duda a Washington

- L'incontro di oggi alla Casa Bianca tra il presidente polacco, Andrzej Duda, e quello statunitense, Donald Trump, produrrà ottimi frutti. Ne è persuaso il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, che ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, riporta l'agenzia di stampa "Pap". "L'accordo tra Polonia e Stati Uniti per l'allargamento della presenza militare Usa nel nostro paese è una buona decisione; rafforza le capacità difensive delle forze armate polacche," ha dichiarato il ministro. Secondo il portale specializzato "Defense One", che cita fonti anonime interne all'amministrazione statunitense, il numero di soldati Usa in Polonia dovrebbe aumentare di un migliaio di unità. Attualmente il contingente statunitense di stanza nel paese conta già 4 mila militari. (Vap)