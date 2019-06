Messico: giornalista uccisa nello stato di Tabasco, sesto da inizio anno

- Individui armati hanno ucciso martedì la giornalista messicana Norma Sarabia, mentre si apprestava a rientrare a casa, nel comune di Huimanguillo, stato di Tabasco. "La corrispondente di 'Tabasco Hoy' a Huimanguillo, Norma Sarabia, ha subito questa notte un attentato per mano di due uomini armati alla porta di casa", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo twitter della testata. La zona dell'attentato, scrive il quotidiano "El Universal", è stata negli ultimi mesi oggetto di numerosi fatti di sangue in gran parte riconducibili alle organizzazioni dedite al traffico di carburante, ed è considerata dal governo una delle regioni a più alto rischio. (segue) (Mec)