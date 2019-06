Cultura: la provincia di Monza e Brianza cerca artisti per progetti dedicati a Leonardo da Vinci

- La Provincia di Monza e Brianza cerca artisti: in occasione dell’edizione 2019 di Ville Aperte dedicata al genio di Leonardo da Vinci - che si terrà dal 14 al 29 settembre - giovani artisti e organizzazioni culturali sono invitati a presentare proposte artistiche per sperimentare forme innovative di valorizzazione del patrimonio artistico secondo il tema “ Le vie dell’acqua: Leonardo e la Brianza”. La Provincia MB, presenta due call, dal valore complessivo di 15.000 euro, per coinvolgere organizzazioni culturali, associazioni, compagnie e giovani artisti nella preparazione del palinsesto degli eventi per arricchire il programma delle visite con spettacolo dal vivo, danza, musica, laboratori, arte contemporanea. Saranno valutati positivamente progetti che pongano al centro della loro attività una particolare attenzione al paesaggio, al territorio e allo studio scientifico fatto da Leonardo da Vinci durante il soggiorno nel territorio brianteo. Gli artisti selezionati potranno esibire le proprie performances nei siti aperti durante le giornate di ville Aperte 2019. "Riprendiamo una tradizione che avevamo inaugurato qualche anno fa per coinvolgere anche gli artisti e le Associazioni culturali nella preparazione di Ville Aperte. Le due call rappresentano una grande occasione di visibilità per gli artisti che decideranno di partecipare: l’anno scorso abbiamo toccato il record delle 40.000 presenze e quest’anno vogliamo dare al pubblico qualche novità in più per arricchire la proposta culturale delle visite sperimentando forme nuove di coinvolgimento del pubblico, anche dei più piccoli” – spiega il vice Presidente Concettina Monguzzi.(com)