Cina-Italia: ministro Costa a oggi a Shanghai per rafforzare partnership con università

- Il ministro dell'Ambiente italiano, Sergio Costa, oggi sarà a Shanghai dove incontrerà il presidente dell'università Tongji, Chen Jie. Lo ha spiegato lo stesso ministro questa mattina presso il padiglione Italia alla fiera China International Environmental Protection Exhibition and Conference (Ciepec), a Pechino. "C'è interscambio di formazione fra di noi e anche la parte cinese verrà in Italia. Come ministero dell'Ambiente frequentiamo da anni il mondo cinese, c'è un continuo scambio. Lo sviluppo delle nostre relazioni nasce dalla costanza nei rapporti costruiti come paese Italia negli anni", ha spiegato Costa. "Oggi mi trovo a incrementarlo e il senso è che il governo italiano ci tiene, ci punta: per la Cina siamo una garanzia. Il meccanismo cinese dà importanza allo stato e la presenza del ministro dell'Ambiente significa che l'Italia ci crede. Gli imprenditori sono felici perché il biglietto da visita italiano è garantito dalle istituzioni", ha aggiunto il ministro. (Cip)