Piacenza: Salvini, marocchino aggressore barista e poliziotto verrà espulso

- E' stata già revocata la carta di lungo soggiorno al marocchino di 30 anni, pluripregiudicato, che ha aggredito una barista cinese a Piacenza e aveva resistito all’arresto grazie all’aiuto di altre persone che sono in corso di identificazione. Ora l’uomo, che ha anche ferito un poliziotto, è in carcere: il suo destino è Cpr ed espulsione. E' quanto riferiscono fonti del Viminale. A tal proposito, il ministro dell’Interno Matteo Salvini afferma: "Nessuno spazio per delinquenti e clandestini. Il marocchino in questione ha colpito una donna e poi un poliziotto: per lui tolleranza zero, sono felice di poterlo cacciare". (Rin)