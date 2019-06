Roma: controlli a Ostia, arrestate 7 persone

- Nel corso dei servizi attuati nel territorio di competenza da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia, sono state arrestate 7 persone ed un’altra è stata denunciata in stato di libertà. Ad Ostia, durante i frequenti controlli effettuati nelle principali fermate della metropolitana, i Carabinieri sono intervenuti presso la stazione Lido-Centro, ove era stata segnalata la presenza di una persona che molestava i passanti. Giunti sul posto i militari hanno individuato un uomo che si aggirava, in evidente stato di ebbrezza, nei pressi del capolinea Atac prospicente la stazione e arrecava insistente fastidio alle numerose persone che transitavano. Alla vista dei militari, l’uomo è andato immediatamente in escandescenza e, brandendo una bottiglia di vetro, non ha esitato a minacciare i militari e le persone presenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’esagitato, un 45enne di origine romena, è stato prontamente bloccato e ammanettato prima che potesse aggredire qualcuno; l’arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre ad Ostia, nei pressi del parco Pietro Rosa di Ostia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di vigilanza hanno notato transitare una vettura di recente immatricolazione guidata da un pregiudicato del posto, notoriamente nullatenente. Si sono, pertanto, affrettati a fermare la vettura e, da una prima verifica i banca dati è risultati che il mezzo fosse di proprietà di una società di leasing. I militari, tuttavia, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’autista, hanno deciso effettuare un’approfondita ispezione del mezzo, al termine della quale sono riusciti a individuare, occultato sotto la carrozzeria della vettura, un tubo calamitato contenente molteplici dosi di cocaina. Il pusher è stato così fermato e sottoposto agli arresti domiciliari per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato e la droga è stata sequestrata. (segue) (Rer)