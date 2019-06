Roma: controlli a Ostia, arrestate 7 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora ad Ostia, i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai militari dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, nel corso di un normale controllo, hanno fermato un 39 enne senza fissa dimora originario della Repubblica Ceca, che dai successivi accertamenti è risultato oggetto di un Mandato di Arresto Europeo per reati contro il patrimonio. Immediatamente arrestato, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Roma Regina Coeli, dove dovrà scontare quasi un anno di reclusione. Sempre ad Ostia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante i rituali controlli alle persone che fruiscono dei benefici delle misure degli arresti domiciliari, hanno un uomo mentre percorreva a piedi via Costanzo Casana, in violazione delle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare concessa dal giudice per reati inerenti gli stupefacenti; immediatamente arrestato per evasione, l’uomo è stato ricondotto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le manette ai polsi sono scattate anche ai polsi di per un 33enne di Acilia, già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno. L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione dai Carabinieri della Stazione di Acilia nel cuore della notte, in palese violazione delle prescrizioni della citata misura. L’uomo è stato, quindi, arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida. I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Roma, due uomini: un 30enne di origine albanese e un 27 anni un romano. Nei confronti del primo, già condannato per reati contro il patrimonio, è stata disposta l’immediata carcerazione presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, dove dovrà scontare 5 anni di reclusione, mentre l’altro, già ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, ha visto allungare la propria pena detentiva di ulteriori 2 anni e 4 mesi, a seguito di una nuova sentenza di condanna per reati inerenti gli stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Fiumicino, invece, hanno denunciato un 30enne del luogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo, è stato fermato nel corso di un normale controllo e, in virtù del suo atteggiamento estremamente nervoso ed evasivo, è stato sottoposto a perquisizione. I sospetti si sono rilevati giusti, infatti sono state rinvenute addosso al giovane numerose dosi di crack che sono state immediatamente sottoposte a sequestro; il malfattore, fino a quel momento incensurato, è stato denunciato in stato di libertà. (Rer)