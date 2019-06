Torino: "Un volto nella folla" al Museo del cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un volto nella folla" è un evento realizzato dal Festival della Criminologia e dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema in occasione della mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji, a cura di Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni, che si terrà al Museo Nazionale del Cinema di Torino dal 17 luglio 2019 al 6 gennaio 2020. L’incontro, che sarà introdotto dal Direttore Centrale Anticrimine Francesco Messina, presenta al pubblico SARI, il nuovo algoritmo specifico per il riconoscimento facciale e se ne analizzeranno i diversi utilizzi. Tutti questi argomenti anticipano la mostra #FacceEmozioni, che, attraverso un racconto lungo 5 secoli, vede nel volto il più importante luogo di espressione dell’anima dell’essere umano, un percorso che si concentra sulle arti performative e si interseca con arte, scienza, tecnologia e comunicazione.(Rpi)