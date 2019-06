Finestra sul mondo: Italia, i rischi dei minibot secondo la storica Spang

- Il quotidiano britannico "Financial Times" pubblica oggi un intervento in cui la storica Rebecca Spang, autrice del saggio "Stuff and Money in the Time of the French Revolution" ("Merci e denaro al tempo della Rivoluzione francese"), traccia un parallelo tra i minibot di cui si sta discutendo in Italia e altre forme di valuta utilizzate in vari paesi in epoche diverse, ma tutte caratterizzate dall'essere state "tempi disperati". In particolare, Spang concentra l'attenzione sul parallelismo tra i minibot proposti dalla Lega per far fronte alla mancanza di liquidità di cui soffre l'economia italiana e gli "assignat", emessi nel periodo più difficile della Rivoluzione francese. Storicamente, ricorda Spang, queste "valute dei tempi di crisi" alla fine sono rimaste solo nelle mani dei poveri e quindi hanno perso totalmente di valore, diventando sono diventate "denaro cattivo". Non per le loro caratteristiche intrinseche, ma perché ricchi e benestanti hanno progressivamente rifiutato di accettare quelle valute. A ogni modo, quando nei tempi di crisi del passato sono state emesse questo tipo di valute "da assedio", l'intenzione originaria era che circolassero solo per un breve periodo di tempo. Oggi, il dibattito sui minibot potrebbe sembrare una peculiarità tutta italiana, osserva Spang. Tuttavia, per comprendere meglio la discussione, è utile inquadrarla nella più ampia rivolta contro il "solito denaro" che serpeggia nelle società occidentali, come una forma concreta delle fantasie di indipendenza dai governi e dal sistema bancario tradizionale. Al momento, è troppo presto per poter dire se i "minibot" diventeranno realtà, se saranno utili o se diventeranno "denaro cattivo". A ogni modo, per Spang, i minibot segnalano che è arrivato il tempo di una nuova e "più equa" versione del denaro. Tuttavia, conclude Spang, l'Italia rischia di precipitare in una vecchia trappola: il rischio è che, per motivi politici, i "minibot" diventino permanenti: una prospettiva "terribile". (Sit)