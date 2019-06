Finestra sul mondo: Tlc, la fusione Mediaset è un'operazione sensata ma lascia dubbi

- Mediaset ha annunciato l'intenzione di fondersi con la sua controllata spagnola per creare una holding paneuropea, MediaForEurope (Mfe), in grado di competere con i giganti delle telecomunicazioni che stanno monopolizzando e rivoluzionando il mondo della tv. Lo scrive il quotidiano spagnolo "Cinco Dias", sottolineando che, da questo punto di vista, l'idea di creare un grande gruppo televisivo, aperto all'integrazione di canali di altri Paesi, ha senso sia dal punto di vista economico che di mercato. Tuttavia - segnala il giornale - l'operazione porta con sé alcuni punti controversi come il fatto che la fusione sarebbe più vantaggiosa per gli azioni italiani rispetto agli spagnoli o che la Fininvest, la società della famiglia Berlusconi, controllerà circa il 35 per cento del capitale del nuovo gruppo, puntando però ad arrivare al 50 per cento con un complesso sistema di azioni a voto plurimo. Inoltre, prima di annunciare la proposta, Mediaset non ha neanche consultato il suo secondo azionista, i francesi di Vivendi, che, se la fusione andasse in porto, vedrebbero il loro peso diluirsi all'interno della nuova holding. (Sit)