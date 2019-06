Finestra sul mondo: Germania, Lafontaine, necessaria unione tra SpD e La Sinistra

- È “necessaria” un'unione tra il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e La Sinistra, “sebbene in entrambi i partiti manchino le persone in grado di realizzarla”. È quanto va sostenendo da tempo Oskar Lafontaine, presidente della SpD dal 1995 al 1990 e cofondatore di La Sinistra nel 2007, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Lafontaine, ha fatto sapere il suo confidente Heinz Bierbaum, presidente della commissione internazionale di La Sinistra, “va da tempo lamentando lo stato della SpD”, la cui crisi è culminata con il crollo alle elezioni europee del 26 maggio scorso. Per ritornare veramente socialdemocratica, la SpD dovrebbe quindi fondersi con La Sinistra, ha affermato Bierbaum, che pure “non vede attualmente le condizioni politiche per un'unione”. Ora, “sarebbe troppo presto e, prima di tutto, la SpD deve attuare una svolta significativa sul piano sia programmatico sia politico”, ha osservato Bierbaum. (Sit)