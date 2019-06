Finestra sul mondo: Francia, Philippe si prepara ad annunciare il calendario delle riforme

- Il primo ministro francese Edouard Philippe, vuole rilanciare le riforme del suo governo cominciando con un discorso sulla politica generale che terrà oggi all’Assemblea nazionale durante il quel svelerà la roadmap fissata dall’esecutivo. Ne parla la stampa francese, spiegando che in questo modo il presidente Emmanuel Macron cerca di voltare pagina dopo la crisi che si è aperta a novembre dello scorso anno con le proteste dei gilet gialli. Tra le principali riforme in cantiere ci sono quelle riguardanti le pensioni, la lotta contro il riscaldamento climatico, la funzione pubblica, la cassa integrazione e la bioetica. Per riuscire a portare a termine il risultato, l’esecutivo dovrà anche cambiare metodo, cercando di avvicinarsi di più ai cittadini. Al termine dell’intervento di Philippe, l’Assemblea nazionale voterà per dare la fiducia al governo. “Il presidente della Repubblica ha fissato la rotta del secondo atto e il primo ministro deve metterlo in opera e tradurre nei fatti il nuovo metodo sviluppato dal capo di Stato nella sua conferenza stampa del 25 aprile scorso", fanno sapere dall’Eliseo. (Sit)