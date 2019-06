Finestra sul mondo: Regno Unito, in parlamento "complotto" dei filo-Ue contro Boris Johnson

- Nel giorno in cui Boris Johnson presenterà ufficialmente la sua candidatura alla leadership del Partito conservatore e all'incarico di primo ministro del Regno Unito, nel parlamento di Westminster è partita una iniziativa per bloccare la sua principale promessa politica, ossia la "no deal Brexit". Lo riferisce oggi il quotidiano britannico "The Telegraph", definendo un "complotto" l'iniziativa trasversale lanciata da deputati europeisti di tutti i partiti. La Camera dei comuni voterà oggi una mozione che, se approvata, renderebbe illegale e quindi impossibile l'eventualità di una "no-deal Brexit". (Sit)