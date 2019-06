Finestra sul mondo: Spagna, il Pp assicura che farà entrare Vox nel governo regionale di Madrid

- ll Partito popolare (Pp) e Vox hanno gettato ieri, 11 giugno, le basi per negoziare sulla formazione del nuovo governo della Comunità di Madrid, sottoscrivendo un documento che apre le porte dell'amministrazione regionale alla formazione guidata da Santiago Abascal. Lo riferisce la stampa spagnola, sottolineando che l'accordo non è però piaciuto a Ciudadanos, il terzo partner indispensabile per garantire un esecutivo di centrodestra all'autonomia che ospita la capitale. Il partito di Albert Rivera si sarebbe infatti rifiutato di condividere il governo con Vox o di sostenerne uno in cui sono presenti gli estremisti di destra sebbene, sempre nella giornata di ieri, gli arancioni si siano accordati con Pp e Vox per votare Juan Trinidad (Cs) come presidente dell'Assemblea. Per quanto riguarda invece il comune di Madrid, il leader Pp, Pablo Casado, ha fatto sapere di non essere disposto a cedere l'incarico di sindaco a Ciudadanos come contropartita per ottenere la presidenza della comunità autonoma che ospita la capitale. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sullo stato delle trattative con Cs e Vox sui governi regionali e municipali, Casado ha detto che a Madrid ci sarà "José Luis Martínez Almeida (il suo candidato, ndr) o Manuela Carmena", il sindaco uscente sostenuto da una piattaforma di centrosinistra. Il leader popolare ha così respinto la possibilità che la formazione sostenga la candidatura dell'arancione Begoña Villacís. (Sit)