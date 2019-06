Finestra sul mondo: Usa, Trump prende di mira l'euro e rinnova critiche contro Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'Europa di svalutare la sua moneta unica e ha preso di mira la politica monetaria statunitense, criticando nuovamente la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense. L'inquilino della Casa Bianca ha contestato la Fed tramite una serie di tweet, per la decisione di alzare i tassi di interesse, condividendo un pezzo di opinione di "Bloomberg” che sosteneva che il basso costo dei viaggi in Europa ha portato a una sovrabbondanza di turisti in uscita. “Questo perché l'euro e le altre valute sono svalutate rispetto al dollaro, mettendo gli Stati Uniti in grave svantaggio. Il tasso di interesse della Fed è troppo alto, aggiunto al ridimensionamento quantitativo ridicolo!", ha scritto Trump, che ha nuovamente sollecitato la banca a tagliare i tassi per tutto il 2019. La Fed ha alzato i tassi d'interesse nove volte dal 2015 e sette volte da quando il presidente Trump è entrato in carica nel 2017, al fine di contenere l'inflazione. Trump ha anche accusato la Cina di svalutare la propria valuta per cercare di compensare l'impatto delle tariffe statunitensi. (Sit)