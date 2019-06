India-Pakistan: aereo Modi non attraverserà spazio pakistano nel viaggio verso Bishkek

- L’aereo del primo ministro dell’India non attraverserà lo spazio aereo pakistano nel viaggio verso Bishkek, in Kirghizistan, dove Narendra Modi parteciperà al vertice dei leader dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in programma domani e dopodomani. La rotta scelta, invece, prevede il sorvolo dell’Oman e dell’Iran. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il governo del Pakistan aveva deciso di consentire il passaggio all’aereo del premier indiano, così come nella recente occasione della riunione dei ministeri degli Esteri Sco, a maggio, sempre a Bishkek, concesse l’autorizzazione per la responsabile della diplomazia indiana, Sushma Swaraj. (segue) (Inn)