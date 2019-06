India-Pakistan: aereo Modi non attraverserà spazio pakistano nel viaggio verso Bishkek (2)

- Lo spazio aereo del Pakistan è stato chiuso dopo il raid effettuato il 26 febbraio dall’Aeronautica militare dell’India per colpire postazioni di Jaish-e-Mohammed (Jem), l’organizzazione terroristica pakistana che ha rivendicato l’attentato del 14 febbraio nello Stato indiano di Jammu e Kashmir, a Pulwama, in cui sono morti 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Successivamente sono state riaperte due rotte, su un totale di undici, entrambe nel sud del paese. Per il resto, lo spazio aereo pakistano resta chiuso alle compagnie commerciali, una chiusura che sta danneggiando i vettori indiani Air India e IndiGo: il primo non può effettuare voli diretti verso gli Stati Uniti; il secondo non può gestire la tratta Delhi-Istanbul senza scali. (segue) (Inn)