India-Pakistan: aereo Modi non attraverserà spazio pakistano nel viaggio verso Bishkek (3)

- Al summit dei capi di Stato e di governo dell’Sco parteciperà anche il primo ministro pakistano, Imran Khan. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar, ha dichiarato che non è in programma un colloquio tra i due premier a margine dell’evento. L’India e il Pakistan fanno parte dal 2017 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, fondata nel 1996 da Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan e allargatasi nel 2001 all’Uzbekistan. Khan si è congratulato con Modi, via Twitter e per telefono, dopo il recente successo del suo Partito del popolo indiano (Bjp) alle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa. L’India e il Pakistan, tuttavia, non hanno un dialogo strutturato da oltre un decennio. Per Nuova Delhi la ripresa formale del dialogo con Islamabad è subordinata a un’azione pakistana decisa contro il terrorismo, compresa l’azione giudiziaria. (Inn)