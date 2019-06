Russia-Stati Uniti: viceministro Esteri, Putin-Trump avranno scambio di battute a Osaka

- Un incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, a margine del vertice del G20 in programma per le giornate del 28-29 giugno ad Osaka, in Giappone, è ancora possibile, ma in mancanza di segnali concreti a riguardo da parte di Washington c’è la possibilità che le due parti avranno semplicemente un breve scambio di battute. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Rjabkov, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni. “Non abbiamo ricevuto alcun segnale da parte degli Stati Uniti: a questo punto, il colloquio potrebbe avere luogo, ma si tratterebbe di un semplice scambio di battute”, ha detto il vice ministro di Mosca. (Rum)