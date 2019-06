Imprese: nasce il Silver Economy Network, rete nazionale per i cittadini over 65

- Nasce il Silver Economy Network (SEN), la prima rete italiana di imprese costituita con il duplice obiettivo di rispondere in maniera efficace ai bisogni della popolazione over 65 e di valorizzare le eccellenze che operano nella filiera. Il Network, nato su iniziativa della Filiera Life Sciences di Assolombarda, opera in un settore che nei prossimi anni vedrà crescere la sua importanza. Secondo le stime della Word Bank, nel 2050 il 35,1% di italiani sarà costituito da anziani, mentre attualmente sono il 23%. La silver economy è ormai riconosciuta per essere la terza economia del mondo. Basti pensare che secondo i dati Istat la spesa annua della popolazione over 65 è di circa 185 miliardi di euro, che corrisponde al 25% della spesa totale delle famiglie italiane. "Una società che invecchia rappresenta da un lato una sfida e dall’altra una grande opportunità che l’Italia deve cogliere - ha dichiarato Mariuccia Rossini, Presidente del Silver Economy Network e coordinatrice della Filiera Life Sciences di Assolombarda - Molti over 65 sono ancora inseriti in ambito lavorativo, sono persone autonome e con molti progetti, vogliono viaggiare e sfruttano la tecnologia. L'invecchiamento attivo è alla base di un’elevata qualità della vita ed è la strada da percorrere per rendere sostenibili ed efficienti nel lungo periodo i sistemi sociosanitari e assistenziali. È quindi di importanza strategica, economica e sociale creare in Italia una filiera della silver economy, così da rispondere in maniera efficace al cambiamento dei bisogni della popolazione. È con questo obiettivo che abbiamo costituito il Silver Economy Network, la prima rete di aziende italiane che offre prodotti e servizi di qualità per gli over 65". Il secondo appuntamento del SEN è in programma dal 16 al 18 ottobre 2019 con la sesta edizione di “Meet in Italy for Life Sciences” a Trieste, dove sarà possibile prenotare un incontro B2B con i referenti del Network. (com)