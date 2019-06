Roma: a Battistini bloccati due ladri di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due ladri d’auto, uno italiano di 54 anni, di nettuno e un nomade di 24 anni, entrambi nullafacenti e con precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I militari in poco tempo hanno raggiunto via Sisto IV, zona Mattia Battistini, dove hanno bloccato i due mentre stavano cercando di rubare un’auto. A seguito del sopralluogo i militari hanno constatato che erano state forzate le portiere di ben 3 auto, tutte parcheggiate in zona. Dopo l’arresto i due sono stati portati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo.(Rer)