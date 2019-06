Golfo: Seae, al via oggi visita segretario generale Schmid nella regione

- Il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Helga Maria Schmid, è oggi in visita ufficiale nei paesi del Golfo, a iniziare dagli Emirati Arabi Uniti, seguiti da Oman, Qatar e Iran. Lo si apprende dal Seae. La visita sarà l'occasione per sottolineare l'appello dell'Unione europea a disinnescare le tensioni regionali, trovare modi per allentare la tensione e promuovere il dialogo. Nell'ambito degli sforzi dell'Unione europea per promuovere la stabilità nella regione, la visita mirerà anche a discutere la conservazione dell'accordo nucleare con l'Iran, che continua ad essere un elemento chiave dell'architettura di non proliferazione e un pilastro chiave della sicurezza, sia a livello globale che regionale. La visita sarà l'occasione per discutere delle relazioni bilaterali e di altre questioni regionali di interesse comune. (Beb)