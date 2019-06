Ghana: liberate le due canadesi rapite nel centro del paese

- Le due cittadine canadesi rapite nella regione di Ashanti, nel Ghana centrale, sono state ritrovate. Lo ha confermato ai media locali il ministro dell'Informazione, Kojo Oppong Nkrumah, precisando che le due ragazze sono state tratte in salvo nelle prime ore di oggi, mercoledì 12 giugno, grazie ad un'operazione congiunta delle forze di sicurezza e della polizia del Ghana. In una dichiarazione diffusa su Twitter, il governo di Accra riferisce che una conferenza stampa sarà organizzata nella capitale oggi pomeriggio per fornire i "dettagli dell'operazione e gli sforzi in atto per assicurare che incidenti simili siano risolti con successo". (segue) (Res)