Ghana: liberate le due canadesi rapite nel centro del paese (2)

- Le autorità di Accra hanno inoltre invitato i media ad "essere cauti nei commenti pubblici su questioni di sicurezza per non compromettere altre operazioni correlate", affermando che il Ghana non è una destinazione a rischio. Dopo la notizia del rapimento, le autorità di Ottawa hanno emesso un avviso ai cittadini canadesi che vivono in Ghana invitandoli ad evitare di girare da soli e di mostrare segni di ricchezza, paventando il rischio di violenti crimini come rapine e rapimenti. Le due ragazze, Bailen Chitty di 19 anni e Lauren Patricia Catherine di 20, operatrici per l'agenzia umanitaria Youth Challenge International, sono state rapite nella città di Kumasi. In relazione alle indagini le autorità del Ghana hanno arrestato un autista di Uber: secondo il quotidiano locale “Daily Graphic” le due donne rapite stavano tornando al loro ostello quando sono state costrette ad entrare nell’auto da alcuni uomini. (Res)