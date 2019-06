Ugl: Capone, domani in tutta Italia la campagna di sensibilizzazione sulle morti bianche (2)

- I gazebi Ugl saranno allestiti nelle seguenti città: Avellino, piazza Biagio Agnis; Arezzo, via Roma presso i portici; Bari, piazza San Ferdinando di Bari; Benevento, piazza Risorgimento; Campobasso, presso Fiat; Catania, piazza Stesicoro; Enna, viale Diaz e Via Roma; Foggia, Corso Garibaldi 40; Forlì, piazza Saffi 2; Gela, piazza Umberto I; L'Aquila, piazzale Sant'Antonio; Massa, viale Eugenio Chiesa; Messina, piazza del Convento; Milano, Largo La Foppa; Palermo, piazzetta Bagnasco; Pistoia, Piazza Gavinana; Potenza, presso il centro storico; Reggio Calabria - Piazza Garibaldi; Roma, piazzale della Radio; Piazza Bologna; Piazzale di Ponte Milvio e Largo dei Colli Albani; Siracusa, presso Polichimico; Terni, Largo Villa Glori; Torino, Via Bionaz 23. (Ren)