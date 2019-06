Camera: oggi audizioni su politica agricola comune

- Oggi, la commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (Pac) per il periodo 2021-2027, svolge le seguenti audizioni: ore 14:30 rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; ore 15 rappresentanti dell'Associazione nazionale condifesa (As.Na.Co.Di.); ore 15:30 rappresentanti dell'Associazione rurale italiana (Ari). Lo riferisce la Camera in un comunicato. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)