Cuneo: vendita di 100 kg di carne avariata, fermato titolare di un ristorante etnico (2)

- Nel medesimo contesto, attese le precarie condizioni igienico sanitarie dei locali per la presenza di sporcizia diffusa, ragnatele e insetti, la competente Autorità Sanitaria ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione. I Carabinieri del Nas di Alessandria hanno fatto sapere di aver eseguito, nel corso del mese di maggio, complessivamente 20 controlli mirati presso la ristorazione etnica, nel corso dei quali sono emerse irregolarità di vario genere che hanno determinato, da parte dell’Autorità Sanitaria Locale, l’emissione di 6 ordinanze di sospensione dell’attività per la presenza di carenze igienico sanitarie e strutturali e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo. Nel complesso sono state contestate 15 violazioni amministrative per un totale di circa 30mila euro. (Ren)